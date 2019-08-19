بوتين وماكرون يناقشان الاستعدادات "لقمة النورماندي"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأثنين إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا والاستعدادات لقمة النورماندي .

وقال ماكرون في تصريحات صحافية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "سنتحدث بالطبع عن أوكرانيا. وسنناقش مواقف بلادنا والبيانات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أعرف أن الرئيس بوتين تحدث أيضا مع الرئيس زيلينسكي."

وأضاف الرئيس الفرنسي: "سنناقش هذه المسألة وربما نستعد للاجتماعات القادمة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس زيلينسكي في اجتماع صيغة النورماندي".

يلتقي بوتين مع ماكرون في المقر الصيفي الرسمي لرؤساء فرنسا ، فورت بريجانكون. بعد أيام قليلة ، من 24 إلى 26 أغسطس ، ستعقد قمة مجموعة السبع في بياريتز الفرنسية.