بوتين: أي اجتماع بـ"صيغة نورماندي" يجب أن يؤدي إلى نتائج طبيعية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون انه لا يوجد بديل عن " صيغة نورماندي" مشيرا إلى ضرورة تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل.

فرنسا - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين: "هناك عدد من المسائل التي يتعين علينا الاتفاق عليها. أعتقد أننا سنناقش هذا اليوم وعلينا أن نفعل ذلك بالتأكيد"، مضيفاً بقوله "ولكن، في رأيي، لا يوجد بديل لـ "صيغة نورماندي"، وبالطبع سنعمل على دعمها".

وأشار بويتن: "أنا أعتقد دائما، وحتى الآن، أن أي اجتماع، بما في ذلك الاجتماع بـ "صيغة نورماندي"، ينبغي أن يؤدي إلى نتائج ملموسة. من وجهة نظري، نحن بحاجة إلى تحقيق ما اتفقنا عليه من قبل. وبطبيعة الحال، لتحقيق، الوصول نحو هذا الهدف".

وذكّر بوتين بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك العفو والوضع الخاص لدونباس.

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر الإقامة الصيفية جنوب فرنسا لبحث القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية.