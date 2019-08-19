تأكيد روسي باكستاني على تطوير التعاون العسكري

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن "وفدي روسيا وباكستان قيّما إيجاباً تطوير علاقات المنفعة المتبادلة في المجال العسكري، وأكدا من جديد الرغبة في استخدام الإمكانات المتراكمة لتعزيز التعاون العسكري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

وعُقد في موسكو اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العسكرية الروسية - الباكستانية لشؤون الدفاع والأمن برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين ورئيس الوفد الباكستاني، النائب الأول لوزير الدفاع، الفريق إكرام الحق.

وفي الفترة من 6 إلى 7 آب/ أغسطس عام 2018 زار الفريق أول ألكسندر فومين باكستان لحضور الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العسكرية الروسية-الباكستانية حول قضايا الدفاع والأمن.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الجاري.