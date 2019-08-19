تأكيد روسي باكستاني على تطوير التعاون العسكري

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن "وفدي روسيا وباكستان قيّما إيجاباً تطوير علاقات المنفعة المتبادلة في المجال العسكري، وأكدا من جديد الرغبة في استخدام الإمكانات المتراكمة لتعزيز التعاون العسكري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".
وفي الفترة من 6 إلى 7 آب/ أغسطس عام 2018 زار الفريق أول ألكسندر فومين باكستان لحضور الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العسكرية الروسية-الباكستانية حول قضايا الدفاع والأمن.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الجاري.
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