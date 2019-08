بيسكوف: لا توجد ترتيبات بشأن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

موسكو -سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين: "لا توجد أية ترتيبات حتى الآن للقاء مع الرئيس زيلينسكي".

