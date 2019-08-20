بيسكوف: لا توجد ترتيبات بشأن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حتى الآن أية ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

موسكو -سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين: "لا توجد أية ترتيبات حتى الآن للقاء مع الرئيس زيلينسكي".

وأضاف بيسكوف: "وكذلك لا توجد أية ترتيبات بشأن موعد انعقاد "صيغة نورماندي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.

ويذكر أنه سبق وعرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء في مينسك، بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وذلك لمناقشة قضيتي "لمن القرم؟" و"من هو الغائب في دونباس؟".

وفي هذا الصدد، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن مبادرة الرئيس الأوكراني ستجري دراستها في الكرملين.