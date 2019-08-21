الولايات المتحدة تبدأ سباق تسلح في محاولة لجر روسيا إليه

كما أشار السياسي الروسي إلى أنه ومع ذلك، على الأمريكيين أن لا يعيشوا أوهاماً: لأنه سيتم الحفاظ على توازن القوى الاستراتيجي في العالم، مؤكداً: "قدراتنا الحالية في مجال التقنيات العسكرية المتقدمة تسمح لنا بحل هذه المشكلة دون التسبب في أي ضرر في المجالين لاقتصادي والاجتماعي لروسيا".
ولفت كلينتسيفيتش الانتباه إلى أن تطوير واختبار الصواريخ الأمريكية المحظورة بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية تزامن مع دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع.
واختتم عضو لجنة الدفاع بمجلس الفيدرالية الروسي، قائلا: "من الواضح أن هذه الأشياء لا يمكن أن تتوافق معا بأي شكل من الأشكال، وفي رأيي، هذا ليس هو الحال عندما لا تعرف اليد اليمنى ما الذي تفعله اليسرى. لذلك طوعا أو كرها علينا أن نعتبر الدعوة إلى هذه القمة مجرد مناورة لتشتيت الانتباه. روسيا ببساطة ليست مضطرة لحضورها".
وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، ريان مكارثي، أن الولايات المتحدة، تقوم بتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت مع رأس حربي باليستي يصل إلى مدى، حظرته في السابق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى .
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