زاخاروفا تعلق حول دعوة روسيا لحضور قمة" السبع الكبار "

وفي أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 انسحبت روسيا من "مجموعة الثماني" لتتحول إلى "مجموعة السبع" الصناعة الكبرى والتي تضم حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن موافقته على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة روسيا لحضور قمة "مجموعة السبع" في عام 2020 في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يثير ترامب هذه القضية في قمة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 آب/ أغسطس الجاري، إذ قال إنه لن يعترض على عودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع الكبرى" واستئناف عمل هذه المجموعة في شكل مجموعة الثماني. في الوقت نفسه، عبر ترامب عن رأي مفاده أن روسيا استبعدت من مجموعة الثماني في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خدعه" حسب تعبيره.
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