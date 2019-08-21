زاخاروفا تعلق حول دعوة روسيا لحضور قمة" السبع الكبار "

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا فيما يتعلق بالدعوة إلى قمة "مجموعة السبع الكبرى" في عام 2020، تنتظر مقترحات ملموسة، وينبغي إجراء مناقشة حول هذا الموضوع في مجال مهني وليس في مجال ترفيهي - عام.

موسكو- سبوتنيك . وقالت زاخاروفا، في حديث لإذاعة "غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث): "يجب صياغة المقترحات، إن وجدت، وتقديمها إلى الجانب الروسي للنظر فيها. من الصعب الآن فهم ما تتم مناقشته. لذلك، من الضروري نقل مناقشة هذا الموضوع من الترفيه العام إلى المجال المهني إذا أرادت "السبع"، أن تظهر نفسها بشكل جدي".

وفي أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 انسحبت روسيا من "مجموعة الثماني" لتتحول إلى "مجموعة السبع" الصناعة الكبرى والتي تضم حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن موافقته على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة روسيا لحضور قمة "مجموعة السبع" في عام 2020 في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يثير ترامب هذه القضية في قمة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 آب/ أغسطس الجاري، إذ قال إنه لن يعترض على عودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع الكبرى" واستئناف عمل هذه المجموعة في شكل مجموعة الثماني. في الوقت نفسه، عبر ترامب عن رأي مفاده أن روسيا استبعدت من مجموعة الثماني في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خدعه" حسب تعبيره.