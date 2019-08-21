منظمة عالمية تكشف "الفجوة" بين الإعلام والواقع بخصوص القرم

أعلن رئيس الوفد الألماني، عضو منظمة "دروجبا غلوبال" الاجتماعية، ديرك نيسينيوس، أنه رأى عند زيارته لشبه جزيرة القرم، فجوة بين الوضع الحقيقي في شبه الجزيرة وما يكتب في وسائل الإعلام الغربية.

سيمفيروبول - سبوتنيك . وقال نيسينيوس في اجتماع مع ممثلي برلمان القرم "الزيارة إلى شبه جزيرة القرم هي علامة على تعاطفنا وصداقتنا، بعد العودة إلى الوطن، سنتحدث عن رحلتنا وانطباعاتنا...هناك فجوة كبيرة بين المعلومات الرسمية التي تحكى عن شبه جزيرة القرم، وما نراه بأم أعيننا وما نحن مقتنعون به... هم ينشرون، ببساطة، تقارير مجنونة ومعلومات غير صحيحة".

كما شكر نيسينيوس، سلطات الجمهورية على الترحيب الحار.

ووصل ممثلو منظمة "دروجبا غلوبال"، إلى شبه جزيرة القرم، في وقت سابق بزيارة تفقدية ويضم الوفد 15 شخصًا.

ويذكر أنه في مارس/ آذار 2014، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح العودة إلى الوطن الأم، روسيا. وأجرت سلطات القرم الاستفتاء بعد الانقلاب بأوكرانيا، في فبراير/ شباط 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضًا محتلة مؤقتًا.

ومن جانبها، القيادة الروسية تؤكد أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي، بامتثال تام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.