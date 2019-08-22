وكالة الفضاء الروسية: موسكو تطلق لأول مرة في الفضاء روبوت يشبه الإنسان (فيديو)

وكالة الفضاء الروسية الفدرالية: إطلاق مركبة "سويوز" من كازاخستان إلى المركبة الدولية

وقالت روسكوسموس على تويتر: "تقرر اليوم إطلاق مركبة "سويوز – 2,1 آ" الساعة 06:38 بتوقيت موسكو".

وتحمل المركبة الربوت "فيدور"، وهو روبوت يشبه الإنسان وذلك لأول مرة، ومن المقرر أن تعود المركبة إلى الأرض في غضون 17 يوما.