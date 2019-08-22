روسيا تحذر مواطنيها في باريس

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مواطنيها من مخاطر حدوث اضطرابات قد تشهدها شوارع العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل، حيث من المقرر تنظيم نشاط احتجاجي لحركة "السترات الصفراء".

وذكر مركز إدارة الحالات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية على صفحته الرسمية على "تويتر": "فرنسا - في 24 آب/أغسطس في العاصمة باريس احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" ستبدأ المسيرة في الساعة 9:00 من محطة مترو "بير حكيم" إلى محطة مترو "كامبو فورميو"، ستكون هناك زيادة بالتدابير الأمنية إغلاق طرق إمكانية حدوث اضطرابات في الشوارع".

#Франция – 24 августа в г. #Париж манифестация движения «желтые жилеты»; шествие начнется в 9.00 (местн. вр.) от ст. метро Bir-Hakeim до ст. метро Campo-Formio; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки pic.twitter.com/n09pCZau7D — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 22, 2019

يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بشكل واسع النطاق للمطالبة بعدم رفع ضريبة الوقود وأسعار الغاز. ويؤكد المحتجون أنهم غير راضين عن السياسات الاجتماعية للسلطات الفرنسية، ما يجعلهم يواصلون النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، رغم التدابير التي أعلنتها القيادة الفرنسية لتهدئة الوضع.

ويرافق الاحتجاجات في كثير من الأحيان أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.