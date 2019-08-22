مدفيديف يكشف عن نتيجة إيجابية للصين بسبب الضغط الأمريكي على "هواوي"

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الضغط الأمريكي على شركة "هواوي" الصينية، سيجبر بكين على الاكتفاء الذاتي وتطوير نظام تشغيل مستقل.

كازان - سبوتنيك. وقال ميدفيديف "هذا واضح تماما، لقد وضعهم أصدقاؤنا الأمريكان، في حالة يسعى بها أصدقاؤنا الصينيون، لبذل قصارى جهدهم، كي يجعلوا نظامهم مستقلا ومكتفيا ذاتيا. لقد فكروا في الأمر من قبل، لا شك في ذلك، لكن الآن سيفعلون ما بوسعهم من أجل هذا".

وأضاف ميدفيديف "بغض النظر عما يفعلونه فيما يتعلق بشركة "هواوي"، فقد أصبح من الواضح تماما، أن القرار حاسم ولا عودة فيه".

كان يتحدث عن المزايا التنافسية في أنظمة التشغيل لمنصات المحمول أثناء زيارة لكلية قازان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وزار رئيس الحكومة الروسية مختبر تطوير حلول البرمجيات للأعمال، حيث أخبره الفائزون في العديد من بطولات ومراحل "وورلدسكيلس" عن كيفية تطويرهم لتطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

بدوره أشار نائب رئيس وزراء تتارستان للإعلام والاتصالات، رومان شيخ الدينوف، إلى أن "النظام الإيكولوجي لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول سينمو حاليا"، كما يتضح من المواجهة الغريبة بين السلطات الأمريكية والشركة الصينية، التي أدت إلى تطوير نظام تشغيل جديد هو الثالث في العالم.

كما زار رئيس الوزراء مكتب تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها، حيث اكتسب السكان الذين شارفوا على التقاعد، المهارات اللازمة لإنشاء مواقعهم الخاصة، كجزء من المشروع الوطني "الجيل الأكبر سنا".

وتعتبر مدرسة قازان التقنية مركزا إقليميا للكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والغرض منه هو تهيئة الظروف لضمان قيادة روسيا الاتحادية في مجال تدريب العاملين في المهن والتخصصات الواعدة والأكثر شعبية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تتهم شركة "هواوي" بالتعاون مع الجيش والمخابرات التابعة لجمهورية الصين الشعبية، وتلمح لاحتمال تجسس الشركة على العملاء، كما تعمل الولايات المتحدة على إقناع عدد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة "هواوي" عند الانتقال إلى المعيار الخلوي جي 5.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت في شهر أيار/مايو شركة "هواوي" على اللائحة السوداء، ما يسد الطريق أمامها، عند شراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية.