لجنة التحقيق بالدوما تطالب أجهزة الدولة بمعلومات حول التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية

وقال بيسكاريوف في الاجتماع الأول للجنة: "أرسلنا طلبات إلى جميع وكالات إنفاذ القانون الروسية، والهيئات الحكومية بغية توفير المعلومات المتاحة".
وأضاف أن اللجنة تعتزم دعوة الخبراء الروس، وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لحضور اجتماعات ستحدد لاحقا.
كما اقترح رئيس حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، في وقت لاحق، أن ينظر مجلس النواب في هذه القضية من خلال عقد جلسة استثنائية لمجلس الدوما، إذ حظي اقتراح ميرونوف بدعم جميع فصائل الدوما.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن الوزارة ستقدم لقيادة الولايات المتحدة وألمانيا، بيانات توضح كيفية تدخل موظفيها الدبلوماسيين ووسائل الإعلام في الشؤون الداخلية لروسيا عند الإبلاغ عن المسيرات غير المنسقة في موسكو.
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