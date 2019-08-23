لجنة التحقيق بالدوما تطالب أجهزة الدولة بمعلومات حول التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية

أكد رئيس لجنة مجلس الدوم للتحقيق في التدخلات بشؤون روسيا الاتحادية، فاسيلي بيسكاريوف، أن اللجنة أرسلت استفسارات إلى جميع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية تطلب فيها تقديم معلومات عن حالات التدخل.

وقال بيسكاريوف في الاجتماع الأول للجنة: "أرسلنا طلبات إلى جميع وكالات إنفاذ القانون الروسية، والهيئات الحكومية بغية توفير المعلومات المتاحة".

وأضاف أن اللجنة تعتزم دعوة الخبراء الروس، وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لحضور اجتماعات ستحدد لاحقا.

كما اقترح رئيس حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، في وقت لاحق، أن ينظر مجلس النواب في هذه القضية من خلال عقد جلسة استثنائية لمجلس الدوما، إذ حظي اقتراح ميرونوف بدعم جميع فصائل الدوما.

وتقرر يوم الاثنين الماضي، في اجتماع استثنائي لمجلس الدوما، إنشاء لجنة تشكلت من 12 نائبا، يرأسها فاسيلي بيسكاريف، رئيس لجنة الدوما للأمن ومكافحة الفساد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن الوزارة ستقدم لقيادة الولايات المتحدة وألمانيا، بيانات توضح كيفية تدخل موظفيها الدبلوماسيين ووسائل الإعلام في الشؤون الداخلية لروسيا عند الإبلاغ عن المسيرات غير المنسقة في موسكو.