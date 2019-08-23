محصول روسيا من الحبوب يصل إلى 76.6 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، أن البلاد جمعت محصولا من الحبوب يصل إلى 76.6 مليون طن بحلول 23 آب/أغسطس الجاري، وبلغت الإنتاجية 31 قنطار لكل هكتار، بزيادة وصلت إلى 0.3 % عن مستوى العام الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تمت زراعة الحبوب والبقول على مساحة 24.7 مليون هكتار (52.9 بالمئة من مساحة الحصاد)، ومقارنة مع نفس التاريخ من عام 2018 كانت المساحة 24.6 مليون هكتار، وتم جني 74.1 مليون طن من الحبوب".

وفي الوقت الحاضر، تمت زراعة القمح على مساحة 16.6 مليون هكتار (59.1 بالمئة من المساحة المزروعة)، وجمع 57 مليون طن من الحبوب بمحصول وصل إلى 34.4 قنطار لكل هكتار.

وكذلك تم زراعة 4.9 مليون طن من الشعير من 4.9 مليون هكتار (56 بالمئة من مساحة الحصاد)، ليصل الإنتاج 27.8 قنطار لكل هكتار.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية، أن يبلغ محصول الحبوب في روسيا في 2019 نحو 118 مليون طن، والقمح 75 مليون طن. وفي عام 2018 بلغ المحصول 113.25 مليون طن من الوزن الصافي، بما في ذلك و72.136 مليون طن من القمح.

يذكر أنه في عام 2017، حققت روسيا رقما قياسيا في تاريخها إذ بلغ المحصول - 135.4 مليون طن من الوزن الصافي، بما في ذلك 85.9 مليون طن من القمح. كما وصل محصول الحبوب في عام 2016 إلى 120.7 مليون طن.