لافروف: العمليات السورية بدعم روسيا في خان شيخون شرعية ولا تنتهك الاتفاقات مع تركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أعمال القوات السورية التي قضت على مراكز الإرهاب في خان شيخون والمدعومة بالطيران الروسي كانت مشروعة وهي لا تنتهك أي اتفاقات مع تركيا.

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان شيخون والمنطقة المحيطة بها فالقوات المسلحة السورية بدعمنا لا تنتهك أي اتفاقات، وأذكّر مرة أخرى، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرار".

وأضاف لافروف: "لذلك عندما قام الجيش السوري بتصفية هذه البؤرة في خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".

وأكد لافروف أن الدوريات المشتركة للجيش الروسي والتركي في إدلب ليس من الممكن تنظيمها بعد.

وتكتسب مدينة خان شيخون أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لإشرافها على الطرق الحيوية، ما يجعل منها نقطة وصل بين أرياف إدلب، الشرقي والغربي والشمالي، كما تعد السيطرة عليها الخطوة الأولى في إعادة فتح الطريق الحيوية التي تصل بين العاصمة الاقتصادية حلب والسياسية دمشق.

ومن الناحية العسكرية، فإن سيطرة الجيش السوري على خان شيخون ستمهد الطريق أمام قواته لتحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة على الأرض باتجاه معرة النعمان شمالا، حيث تتمركز عقدة الطرق الدولية السورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.