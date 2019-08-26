بوتين وأردوغان يعقدان جلسة مباحثات يوم غد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد جلسة مباحثات ثنائية غدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارة صالون الطيران الدولي "ماكس-2019".

موسكو - سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "لدى الرئيس يوم حافل غدا. حيث ستجري زيارة رسمية للرئيس التركي أردوغان لمعرض [الطيران الدولي] في جوكوفسك، وبالطبع، سيعقدان مباحثات ثنائية".

وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة التركية، في وقت سابق، بأن أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا الاتحادية تستمر ليوم واحد".

وفي وقت سابق من اليوم، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين، اليوم الجمعة.