600 قمر صناعي روسي تغزو الفضاء

اعتمدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في اللجنة الصناعية العسكرية لروسيا الاتحادية، برنامج "سفيرا" لإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية، تضم أكثر من 600 جهاز، وتنتظر تمويل المشروع، بدءا من العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك . وقال النائب الأول للمدير العام للوكالة، يوري أورليتش في لقاء صحفي: "يتم النظر في مسألة التمويل للعام المقبل، لقد مرت مرحلة اللجنة (العسكرية - الصناعية)، واللجنة كانت برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف".

وسيضم نظام "سفيرا" أكثر من 600 قمر صناعي للاتصال والملاحة والاستشعار عن بعد.

وذكرت "روسكوسموس"، في وقت سابق، أن نشر برنامج المجموعة المدارية من "سفيرا" سيستغرق خمس سنوات - من 2023 إلى 2028.

يذكر أن نظام التشغيل "سفيرا" إلى جانب نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية "غلوناس" وأنظمة استشعار الأرض عن بعد، ونظام الاتصالات "إكسبريس-أر في" و"غونيتس: وأيضا نظام "لوتش" ستكوًن نظام الإنترنت العالمي "مارافون" ونظام الإنترنت واسع النطاق "سكيف".