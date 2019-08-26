موسكو: حادث سيفيرودفينسك ليس له علاقة بالتجارب النووية

أعلن القائم بأعمال مبعوث روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أليكسي كاربوف، اليوم الإثنين، أن حادث سيفيرودفينسك ليس له علاقة بالتجارب النووية ولا يخضع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

فيينا – سبوتنيك. قال كاربوف خلال الجلسة الـ53 لفريق عمل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:

"الحادث النووي التي حصل ليس له أية علاقة بالتجارب النووية ولا يخضع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. البنود 7، 8، 9 للمادة الرابعة تنص على حق الدول باتخاذ إجراءات لحماية أية معلومات تتعلق بالنشاط المدني والعسكري والمنشآت، التي تم الحصول عليها خلال فعاليات الرقابة".

ووقع انفجار في ميدان التدريب العسكري يوم 8 آب/ أغسطس أثناء إجراء تجربة لتشغيل محرك نفاث يعمل بوقود سائل. ووفقا لمؤسسة "روس آتوم" التي تتخصص بشكل أساسي في مجال صناعة الأسلحة النووية، لقي 5 من الموظفين العاملين في مركز الأبحاث النووية في مدينة ساروف مصرعهم نتيجة لهذا الحادث.