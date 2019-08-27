المركبة "سيوز" الروسية التي تحمل الروبوت "فيودور" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

نجحت المركبة الفضائية الروسية سيوز، التي تحمل الروبوت "فيودور"، اليوم الثلاثاء في المحاولة الثانية بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدير مركز مراقبة المهمة الروسية: "تم الالتحام".

هذا وقد تمت عملية الالتحام قبل عدة دقائق من الوقت المخطط له. وكانت محطة الفضاء الدولية تحلق في هذه اللحظة فوق الصين.

The #SoyuzMS14 spacecraft docked to the Zvezda module of the International Space Station. The crew is now preparing to open the hatches.



The Soyuz ship delivered about 670 kg of dry cargo to the ISS pic.twitter.com/GWzO1vyoLK — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 27, 2019

وأشرف على عملية الالتحام من فريق كبير من المختصين من بينهم مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.

وقال روغوزين، للصحفيين بعد نجاح الالتحام: "لقد اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة، والتي يجب أن تقيّم حالة المحطة وجميع كتلها ووحداتها".

وأشار روغوزين، إلى أن معدات نظام الإرساء التي تعطلت يوم السبت وبسببها فشلت مهمة الإطلاق، كانت قديمة وأجنبية.

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС. На станцию доставлено 670 кг сухих грузов. pic.twitter.com/OnIlYIy5th — NewRussia (@NewRussia) August 27, 2019

وأضاف روغوزين: "لم تستجيب المركبة إلى أي إشارات، هذه المعدات عمرها كان ألأكثر من 10 سنوات، وهي ليست روسية الصنع".

هذا وفشلت المركبة الفضائية الروسية "سويوز" الحاملة للروبوت "فيدور" في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي يوم السبت الماضي، بسبب خلل في عمل نظام التقارب "كورس".

هذا وأعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن مهام الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية الدولية هي تنظيف زجاج النوافذ من الغبار، وإضاءة موقع العمل، وتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس.

ومن المتوقع أن يبقى الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبر القادم.