Widgets Magazine
تسجيل
10:11 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مروحية روسية حربية Mi-35М

    نائب وزير دفاع إيران: نفاوض موسكو حول صناعة مروحيات بشكل مشترك

    © Sputnik . Karina Younes
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني، عبد الكريم بني طرفي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا تتفاوضان لصناعة طائرات مروحية بشكل مشترك، وأن بلاده ستبحث شراء طائرات مدنية من روسيا خلال فعاليات معرض "ماكس-2019".

    وقال بني طرفي، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها إيران لتطوير صناعة المروحيات في مجال النقل والمروحيات العسكرية: "في معرض ماكس هذا العام سنعرض مروحيات تدريبية وأخرى للنقل... لدينا تطور كبير في صناعة المروحيات، ونسعى لعمل شيء جديد في هذا المجال مع روسيا. هناك منافسون كثر يمكننا أن نقوم معهم بصناعة مشتركة، لكننا نرجح أن تكون روسيا شريكنا في هذا المجال. نحن نتفاوض حاليا مع موسكو حول صناعة طائرات مروحية بشكل مشترك".

    صورة أرشيفية للجيش الإيراني
    © AFP 2019 / Atta Kenare
    إيران تعلن تطوير المقاتلة "كوثر" المشابهة لـ"إف 5" الأمريكية
    وعما إذا كان لدى إيران الرغبة في شراء طائرات غير عسكرية من روسيا، قال: "بالطبع، روسيا هي إحدى الدول التي ترغب إيران بالتعاون معها في مجال الطائرات المدنية. هناك منافسة دولية كبيرة في هذا المجال، لكن على ما يبدو أن العقوبات قد شكلت حاجزا وعائقا أمام الشركات الروسية، لكننا ما زلنا نتفاوض وسنبحث شراء طائرات مدنية من روسيا مع الشركات الروسية في معرض "ماكس".

    وحول التعاون الروسي-الإيراني في مجال صناعة الطيران وعن عدم وجود صفقات شراء تعقدها إيران مع روسيا في ظل العقوبات، أشار بني طرفي إلى أن "هناك دول متطورة أكثر من روسيا في هذا المجال، لكن روسيا تعمل بشكل جيد في صناعة الطيران. شركات الطيران الروسية تنتظر انتهاء العقوبات على إيران بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حينها يكون الحديث عن شراء طائرات روسية مدنية ربما أسهل، هناك العديد من المنافسين غير روسيا في عالم الطيران المدني، لكننا نرجح روسيا نظرا لارتباطنا معها بتحالف استراتيجي، وقيادتنا قريبة من بعضها. نحن نسعى كثيرا للتقدم في هذا المجال مع روسيا".

    وأجاب نائب وزير الدفاع الإيراني عن سؤال "سبوتنيك" عما إذا كان من الممكن أن نشهد صناعة إيرانية - روسية مشتركة في مجال الطيران: "من الممكن طبعا أن نشهد صناعة مشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطيران، روسيا في التعاون الصناعي للطائرات مستعدة ومتعاونة، وهناك أرضيه للتعاون بيننا، لكن هذا يرتبط بكيفية تقدم المفاوضات بين موسكو وطهران".

    ويقام معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض في هذا العام في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو خلال الفترة ما بين 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.

    ويعتبر معرض ماكس للطيران أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ويهدف لعرض أحدث التكنولوجيا الروسية وانفتاح سوق الطائرات الروسية الداخلية على العالم بهدف إنجاز مشروعات مستقبلية مشتركة مع الشركاء الأجانب.

    انظر أيضا:

    ترامب: مجموعة السبع كانت متحدة بدرجة كبيرة بخصوص إيران
    نادرة وفاخرة...سيارات آخر شاه في إيران
    نتنياهو: إيران تخطط لمهاجمة إسرائيل ويجب ردعها 
    روحاني: إذا لم ترفع واشنطن العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن
    إيران تعلن تطوير المقاتلة "كوثر" المشابهة لـ"إف 5" الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    مروحيات روسية, أخبار إيران, إيران, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة مرسيدس بنز 600 لآخر شاه إيراني، محمد رضا بهلوي، في متحف السيارات الملكية على أراضي مقر إقامة الشاه السابق في قصر سعد آباد في إيران.
    نادرة وفاخرة...سيارات آخر شاه في إيران
    احلق شاربك وفي الانتخابات شارك
    دع الشوارب جانبا وشارك في الانتخابات
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك