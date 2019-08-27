نائب وزير دفاع إيران: نفاوض موسكو حول صناعة مروحيات بشكل مشترك

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني، عبد الكريم بني طرفي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا تتفاوضان لصناعة طائرات مروحية بشكل مشترك، وأن بلاده ستبحث شراء طائرات مدنية من روسيا خلال فعاليات معرض "ماكس-2019".

وقال بني طرفي، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها إيران لتطوير صناعة المروحيات في مجال النقل والمروحيات العسكرية: "في معرض ماكس هذا العام سنعرض مروحيات تدريبية وأخرى للنقل... لدينا تطور كبير في صناعة المروحيات، ونسعى لعمل شيء جديد في هذا المجال مع روسيا. هناك منافسون كثر يمكننا أن نقوم معهم بصناعة مشتركة، لكننا نرجح أن تكون روسيا شريكنا في هذا المجال. نحن نتفاوض حاليا مع موسكو حول صناعة طائرات مروحية بشكل مشترك".

وعما إذا كان لدى إيران الرغبة في شراء طائرات غير عسكرية من روسيا، قال: "بالطبع، روسيا هي إحدى الدول التي ترغب إيران بالتعاون معها في مجال الطائرات المدنية. هناك منافسة دولية كبيرة في هذا المجال، لكن على ما يبدو أن العقوبات قد شكلت حاجزا وعائقا أمام الشركات الروسية، لكننا ما زلنا نتفاوض وسنبحث شراء طائرات مدنية من روسيا مع الشركات الروسية في معرض "ماكس".

وحول التعاون الروسي-الإيراني في مجال صناعة الطيران وعن عدم وجود صفقات شراء تعقدها إيران مع روسيا في ظل العقوبات، أشار بني طرفي إلى أن "هناك دول متطورة أكثر من روسيا في هذا المجال، لكن روسيا تعمل بشكل جيد في صناعة الطيران. شركات الطيران الروسية تنتظر انتهاء العقوبات على إيران بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حينها يكون الحديث عن شراء طائرات روسية مدنية ربما أسهل، هناك العديد من المنافسين غير روسيا في عالم الطيران المدني، لكننا نرجح روسيا نظرا لارتباطنا معها بتحالف استراتيجي، وقيادتنا قريبة من بعضها. نحن نسعى كثيرا للتقدم في هذا المجال مع روسيا".

وأجاب نائب وزير الدفاع الإيراني عن سؤال "سبوتنيك" عما إذا كان من الممكن أن نشهد صناعة إيرانية - روسية مشتركة في مجال الطيران: "من الممكن طبعا أن نشهد صناعة مشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطيران، روسيا في التعاون الصناعي للطائرات مستعدة ومتعاونة، وهناك أرضيه للتعاون بيننا، لكن هذا يرتبط بكيفية تقدم المفاوضات بين موسكو وطهران".

ويقام معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض في هذا العام في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو خلال الفترة ما بين 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.

ويعتبر معرض ماكس للطيران أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ويهدف لعرض أحدث التكنولوجيا الروسية وانفتاح سوق الطائرات الروسية الداخلية على العالم بهدف إنجاز مشروعات مستقبلية مشتركة مع الشركاء الأجانب.