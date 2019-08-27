ازدحام فضائي...الروبوت "فيدور" يعلق على سبب التأخير في الالتحام بالمحطة الدولية

فشلت المركبة الفضائية الروسية "سويوز" الحاملة للروبوت "فيدور" في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي يوم السبت الماضي، بسبب خلل في عمل نظام التقارب "كورس"، لكن محاولة الالتحام تمت بنجاح اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب.

أوصلت المركبة الفضائية بالإضافة إلى "فيدور" حوالي 670 كيلوغراما من البضائع، بالإضافة إلى ذلك معدات طبية وعلمية، وكذلك صناديق غذائية ومنتجات النظافة الشخصية لأفراد الطاقم.

وعلق الروبوت الروسي "فيدور" على التأخير في الالتحام بالمحطة الدولية، ممازحا: "آسف على التأخير، كان هناك ازدحام فضائي، الآن أنا مستعد لإكمال العمل".

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

يذكر بأن الروبوت "فيدور" غادر إلى محطة الفضاء الدولية في 22 أغسطس/آب على صاروخ "سويوز أ2.1 " من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وأعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن مهام الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية الدولية هي تنظيف زجاج النوافذ من الغبار، وإضاءة موقع العمل، وتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس.

ومن المتوقع أن يبقى الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبر/أيلول المقبل.