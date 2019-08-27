أردوغان يطلع على مقاتلات "سو 57" الروسية

وأوضح بوريسوف أنه من المقرر أن يقوم أردوغان بالاطلاع على أحدث مقاتلة سو – 57 من الجيل الخامس. وقال: "سوف نعرض كلاً من سو – 57 وسو – 35".
وأعلنت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "سو-35"، بعد قرار واشنطن إقصاء تركيا من برامج طائرات "إف-35" الأمريكية.
وفي يوليو/تموز، أيضا، قال رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية العاملة في قطاع الصناعات الحربية، سيرغي تشيميزوف، إن موسكو مستعدة لدراسة موضوع توريد طائرات "سو-35" لتركيا. فيما أكد المدير العام لـ "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أواخر الشهر الماضي، خطط شركته لعقد اتفاقيات مع تركيا حول مسارات عدة من بينها الطائرات الحربية ووسائل الدفاع الجوي.
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