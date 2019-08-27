أردوغان يطلع على مقاتلات "سو 57" الروسية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي، اليوم الثلاثاء، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارة معرض الطيران الدولي "ماكس-2019".

وأوضح بوريسوف أنه من المقرر أن يقوم أردوغان بالاطلاع على أحدث مقاتلة سو – 57 من الجيل الخامس. وقال: "سوف نعرض كلاً من سو – 57 وسو – 35".

وأعلنت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "سو-35"، بعد قرار واشنطن إقصاء تركيا من برامج طائرات "إف-35" الأمريكية.

وفي يوليو/تموز، أيضا، قال رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية العاملة في قطاع الصناعات الحربية، سيرغي تشيميزوف، إن موسكو مستعدة لدراسة موضوع توريد طائرات "سو-35" لتركيا. فيما أكد المدير العام لـ "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أواخر الشهر الماضي، خطط شركته لعقد اتفاقيات مع تركيا حول مسارات عدة من بينها الطائرات الحربية ووسائل الدفاع الجوي.