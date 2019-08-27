الإمارات تشيد بمستوى التسامح الديني في روسيا

موسكو - سبوتنيك. وقالت حُميد في مؤتمر في موسكو تحت عنوان "الكراهية في عالمنا، الكراهية في مدننا": "مستوى الكراهية في العالم آخذ في الازدياد. ومع ذلك، فإن روسيا ليست سوى بقعة مضيئة على خريطة العالم. ويمكن استخدام المثال الروسي كنموذج يحتذى به".
وأوضح "رياخوفسكي": "حتى لو لم تكن هذه المؤسسات متقدمة إلى هذا المستوى، فإننا سنظل نبني علاقات مع بعضنا البعض، لأننا نفهم مستوى المسؤولية عن مستقبل بلدنا وشعبنا".
واستضافت موسكو مؤتمرا بين الأديان، تحت عنوان "الكراهية في عالمنا، الكراهية في مدننا"، يهدف إلى زيادة الوعي بالمشاكل المرتبطة بجرائم الكراهية ومناقشة الدور الذي يمكن للزعماء الروحيين أن يقوموا به لمكافحتها.
ونظم المؤتمر مجلس حاخامات أوروبا بالاشتراك مع تحالف الأديان لأجل أمن المجتمعات، بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية والمسلمة واليهودية في روسيا إضافة إلى مسؤولين من روسيا والإمارات العربية المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)