طائرة "إم إس-21" تحلق في معرض "ماكس-2019"...فيديو

وفقا لنائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، في عام 2020 من المخطط استكمال عمليات التصديق على الطائرة.

شاركت طائرة الركاب إم إس-21 في برنامج رحلة العرض الجوي في معرض "ماكس-2019". بقيت الطائرة في الهواء لمدة خمس دقائق.

قدمت شركة إيركوت للمرة الأولى علنًا طائرة الركاب من الجيل الجديد "إم إس-21-300". وشاركت طائرة واحدة في رحلات الاستعراض. وسيتم وضع اثنتين أخريين في المواقع الثابتة في المعرض.

ونشرت شركة "إركوت"، في وقت سابق، على قناتها على اليوتيوب فيديو لطلاء طائرة إم إس-21-300.

سيقام المعرض الجوي MAKS-2019 في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.

في وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إنه في عام 2020 يخطط لاستكمال عمليات إصدار الشهادات للطائرة.