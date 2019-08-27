أردوغان يطرح سؤالا على بوتين حول "سو-57"...فيديو

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة أنقرة في شراء المقاتلة الروسية "سو-57" خلال زيارته للمعرض الجوي "ماكس-2019 " في ضواحي العاصمة موسكو.

طرح أردوغان سؤالا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هذه سو-57 ؟... هي باشرت التحليق؟

نعم تحلق... أكد فلاديمير بوتين في إجابته.

ويمكن شراؤها، ابتسم بوتين... وبعدها ضحك الرئيسان معا.

هذا وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب رجب أردوغان معرض "ماكس-2019" الدولي الجوي، الذي تم عرض فيه أحدث الطائرات الروسية، منها الطائرة المدنية متوسطة المدى من طراز "إم اس-21-300"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-38"، ومقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وحلقت لأول مرة فوق سماء جوكوفسكي مجموعة من طائرات الهليكوبتر"مي-1717آ-2"، "أنسات"، "كا-32أ-11بي سي"، وطائرات هليكوبتر هجومية مقاتلة""كا-52"، "مي-17في-5"، "مي-24أر"، " كا-226.80"، كما شاركت مروحيات "مي-28ان ام"، " مي-38تي" في برنامج الطيران.

كما تم تقديم طائرة الركاب "ام اس-21-300" لأول مرة في المعرض الدولي، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 6 آلاف كم وذات طاقة استعابية تتراوح بين 163 إلى 211 راكبا.