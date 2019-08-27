مروحيات استطلاع مسيرة في "ماكس-2019"

قال المدير التنفيذي لشركة "رادار إم إم إس" إيفان أنتسيف في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "يزن النوع الأول من هذه المروحيات 45 كغ. ووفقًا لمعلوماتي، لا توجد في العالم نظائر لهذه المروحية يمكنها أن تحمل نظام تحديد المواقع ونظام متري مغنطيسي وأن تحلق لمدة ساعتين ونصف."

وحول الغرض من هذه المروحيات قال أنتسيف: "الغرض منها في المقام الأول هو الاستطلاع المغناطيسي والرادار ونقل المعلومات إلى نقاط التحكم الأرضية. على سبيل المثال، معلومات حول السفن الغارقة، الرواسب المعدنية، والسفن التي تدخل المياه الداخلية، أي أنها تقوم بمهام مراقبة مختلفة".

وحول النوع الثاني من هذه المروحيات المسيرة قال المدير التنفيذي: "هذه المروحية لديها مخطط كامل للأرض والمسطحات المائية. يمكن أن تحمل ما يصل إلى 150 كغ من الحمولة، وقادرة على التحليق لمدة تصل إلى 5 ساعات متواصلة.

ووفقا لأنتسيف الغرض من النوع الثاني من المروحيات المسيرة نقل مختلف السلع والأدوية، وكذلك أجهزة الإنقاذ. وذلك بفضل نظام الرادار الذي يسمح برصد السفن المعرضة للغرق، وتحديد الإحداثيات بدقة."

وأشار أنتسف إلى أن "سعر هذه المروحيات المسيرة ينافس أسعار المروحيات النظيرة على الرغم من عدم وجود مثل هذه المروحيات بنفس المزايا في العالم."