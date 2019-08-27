مساحة روسيا تزداد مع اكتشاف 5 جزر جديدة

أكد الأسطول الشمالي للبحرية الروسية خلال رحلته إلى أرخبيل "فرانز جوزيف لاند" اكتشاف 5 جزر جديدة في المنطقة.

تقع الجزر في خليج Vise، غرب جزيرة Severny في منطقة Vylki Glacier، وتتراوح مساحتها بين 900 و54500 متر مربع.

وقد أجري مسح طبوغرافي على الجزر، ليتم وصفها بالتفصيل وتصويرها، بشكل أدق.

وأشارت البعثة إلى أن الجزر الجديدة لأرخبيل "نوفايا زيمليا" تنتظر اكتشافها الرسمي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. حيث تم التنبؤ بظهور جزر جديدة في هذه المنطقة من قبل المخططات الهيدروغرافية للأسطول الشمالي خلال حملات 2015-2016.

وتم اكتشاف المناطق البرية في نهاية عام 2016 على صور الأقمار الصناعية من قبل طالب بكلية القطب الشمالي في جامعة البحر وأسطول النهر المسمى الأدميرال ماكاروف.

تعتبر الأراضي الجديدة المكتشفة في المحيط المتجمد الشمالي بين بارنتس وكارا سيز، جزءا من منطقة أرخانجيلسك الروسية.

وبدأت الرحلة الاستكشافية للأسطول الشمالي إلى "فرانز جوزيف لاند" من مدينة "سفيرومورسك" الروسية في 15 أغسطس/ آب، وستستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. بالإضافة إلى الدراسات المخطط لها، سيقوم المشاركون بإجراء البحوث الجغرافية والأثرية .