بالفيديو... بوتين يدعو أردوغان لتناول الآيس كريم

توجه الرئيسان بعد زيارة معرض الطيران الدولي ماكس- 2019، لتناول البوظة الروسية والذي يعتبر تقليدا متعارف عليه بعد زيارة معرض ماكس الدولي.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2019 г.

وأخذ بوتين مجموعة من الأوراق النقدية من جيبه ، ودفع مبلغ 5 آلاف روبل وقال ممازحا البائعة: "أعط الباقي للوزير" ، مشيرا نحو رئيس وزارة الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

وأضاف ممازحا :"الباقي لتطوير قطاع الطيران".

وأجابه الوزير ضاحكا :"شكرا لك على كرمك" .

وبعد مدة قصيرة حضر وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى ثلاجة الآيس كريم ، وقرر أيضًا تناول البوظة مع رئيس شركة "روس كوسموس" ديمتري روغوزين .

ويعتبر تناول الأيس كريم تقليدًا متبعا أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرض "ماكس".