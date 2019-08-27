بالفيديو... بوتين يدعو أردوغان لتناول الآيس كريم

توجه الرئيسان بعد زيارة معرض الطيران الدولي ماكس- 2019، لتناول البوظة الروسية والذي يعتبر تقليدا متعارف عليه بعد زيارة معرض ماكس الدولي.
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2019 г.
وأخذ بوتين مجموعة من الأوراق النقدية من جيبه ، ودفع مبلغ 5 آلاف روبل وقال ممازحا البائعة: "أعط الباقي للوزير" ، مشيرا نحو رئيس وزارة الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.
وأضاف ممازحا :"الباقي لتطوير قطاع الطيران".
وأجابه الوزير ضاحكا :"شكرا لك على كرمك" .
وبعد مدة قصيرة حضر وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى ثلاجة الآيس كريم ، وقرر أيضًا تناول البوظة مع رئيس شركة "روس كوسموس" ديمتري روغوزين .
ويعتبر تناول الأيس كريم تقليدًا متبعا أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرض "ماكس".
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