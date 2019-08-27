بوتين وأردوغان بحثا إمكانية التعاون في مجال تصنيع "سو-35"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان إمكانية التعاون في مجال تصنيع المقاتلة الروسية سو-35.

كما أعلن بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء ماكس-2019 في ضواحي العاصمة موسكو، عن استعداد روسيا لتظيم طلاعات للطيارين الأتراك على متن المقاتلات الروسية.

“بدأ ضيوفنا من تركيا للتعرف على إنجازات صناعة الطيران الروسية ، وشاهدوا برنامج الطيران... في غضون ذلك ، تم عرض مقاتلات متعددة الأغراض سو-35 ، مقاتلة من الجيل الخامسو-57 . ونحن على استعداد أيضًا لتنظيم رحلات الطيارين الأتراك على متن مقاتلات سو -30 سي ام”.

كما تطرق الجانبان إلى موضوع التصنيع المشترك لبعض أجزاء من المعدات العسكرية.

هذا وتنظم في ضواحي العاصمة الروسية موسطو المعرض الدولي للطيران والفضاء ماكس-2019 والذي يمتد من 27 أغسطس/آب الحالي إلى الفاتح من سبتمبر المقبل.