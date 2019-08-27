بالفيديو... "سو -47" في معرض  الطيران الدولي "ماكس-2019"

ويظهر مقطع الفيديو كيف يتم نقل الطائرة إلى ساحة معرض ماكس الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، فعالياته بعرض جوي لسلاح الجو الروسي، في ضواحي موسكو.
— Никита 🇷🇺 (@Nikky89_ru) 26 августа 2019 г.
تعتبر مقاتلة "سو— 47 كي بي سوخوي " واحدة من أكثر المقاتلات تميزا في العالم.
تمتاز بجناح الاجتياح العكسي ، والذي يمكن من تحسين قدرة الطائرة على التحكم بسرعات منخفضة ويؤثر بشكل إيجابي على خصائص الإقلاع والهبوط. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل من رؤية الرادار ويزيد من الكفاءة الديناميكية الهوائية في هيكل الطائرة.
الجدير بالذكر أنه تم تحويل مشروع "بيركوت" والذي يتمثل في مقاتلة" سو – 47" أو كما يطلق عليها (العقاب الذهبي) إلى المقاتلة الشبحية الروسية الفتاكة والقاتلة والتى ليس لها مثيل فى العالم " تي – 50" في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى 2007.
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