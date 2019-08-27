بالفيديو... "سو -47" في معرض  الطيران الدولي "ماكس-2019"

ويظهر مقطع الفيديو كيف يتم نقل الطائرة إلى ساحة معرض ماكس الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، فعالياته بعرض جوي لسلاح الجو الروسي، في ضواحي موسكو.

تعتبر مقاتلة "سو— 47 كي بي سوخوي " واحدة من أكثر المقاتلات تميزا في العالم.

تمتاز بجناح الاجتياح العكسي ، والذي يمكن من تحسين قدرة الطائرة على التحكم بسرعات منخفضة ويؤثر بشكل إيجابي على خصائص الإقلاع والهبوط. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل من رؤية الرادار ويزيد من الكفاءة الديناميكية الهوائية في هيكل الطائرة.

الجدير بالذكر أنه تم تحويل مشروع "بيركوت" والذي يتمثل في مقاتلة" سو – 47" أو كما يطلق عليها (العقاب الذهبي) إلى المقاتلة الشبحية الروسية الفتاكة والقاتلة والتى ليس لها مثيل فى العالم " تي – 50" في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى 2007.