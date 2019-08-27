بالفيديو... "سو -57" في معرض  الطيران الدولي "ماكس-2019"

ويظهر مقطع الفيديو كيف يتم نقل الطائرة إلى ساحة معرض ماكس الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، فعالياته بعرض جوي لسلاح الجو الروسي، في ضواحي موسكو.

وتتمتع مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس بمميزات استثنائية ومن بينها أنها غير مرئية لرادارات الطائرات الجوية، كما أنها مجهزة بأحدث الأسلحة التي يتم تركيبها في داخل جسم الطائرة".

هذه الميزة الأخيرة تساعد على تقليل من استهلاك الوقود وتزيد من سرعة الطائرة نتيجة إخفاء الأسلحة التي تصطدم بالهواء الذي يؤثر على سرعة الطائرة ومسارها.

كما تتمتع المقاتلة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وتتكامل بين نظام التحكم الآلي واليدوي، بالإضافة إلى نظام الردار الحديث الذي لا مثيل له في العالم حاليا فضلا عن استخدامها للارتفاعات المتوسطة وبالتالي مع السرعة المتميزة سيكون هناك صعوبة كبيرة أمام الدفاعات والمضادات الأرضية لإصابتها.