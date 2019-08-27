دبلوماسي روسي: العدد الإجمالي لأعضاء "داعش" ومؤيديهم في سوريا نحو 3 آلاف شخص

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لإرهابيي تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) ومؤيديهم في سوريا يبلغ نحو 3 آلاف شخص.

وقال كوزمين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "في الوقت الحالي، يبلغ إجمالي عدد الدواعش ومؤيديهم في سوريا نحو 3 آلاف شخص".

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وقد تم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا وعدد من الدول] في سوريا والعراق.

وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من الإرهابيين المسلحين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأولى هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.