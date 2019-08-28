الكرملين يعلق على إطلاق سراح فيشينسكي

وقال بيسكوف: "الكرملين يرحب بقرار إطلاق سراح فيشينسكي، ولن نقوم بالتقييم حاليا".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية قرار المحكمة بأنه الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة تجاه الصحفي.

وقررت محكمة الاستئناف في كييف، اليوم الأربعاء، الإفراج عن فيشينسكي، بموجب التزام شخصي، ويعتبر فيشينسكي ملزم عند أول استدعاء بالحضور إلى المحكمة للإبلاغ عن تغيير في مكان إقامته أو عمله، والامتناع عن التواصل مع الشهود. ومن المقرر عقد الجلسة التالية للقضية ضد فيشينسكي في 16 أيلول/سبتمبر.

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عا