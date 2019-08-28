الخارجية الألمانية ترحب بقرار كييف الإفراج عن الصحفي فيشينسكي

رحبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة بودولسك في كييف بالإفراج عن رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

برلين - سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك":

تابعنا عن كثب قضية كيريل فيشينسكي في أوكرانيا منذ البداية. ليس لدينا بياناتنا خاصة بشأن التهم التي وجهت ضده. لكننا نؤيد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي دعت أيضًا إلى تسريع العملية، وحقيقة أن السيد فيشنسكي قد أطلق سراحه الآن، نأمل أن تكون خطوة في الاتجاه الذي تدافع فيه ألمانيا في جميع أنحاء العالم عن حرية الصحافة، في جميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، وهذا ينطبق على روسيا. في هذا الصدد، نعتزم مواصلة مراقبة قضية فيشينسكي.

وامتنعت المتحدثة عن الإجابة عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان قد تم مناقشة إطلاق سراح فيشينسكي عبر القنوات الدبلوماسية بين برلين وكييف.

وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

جاء ذلك في إطار تغيير التدابير الاحترازية ضد فيشينسكي مقابل تعهد شخصي بالمثول أمام المحكمة عند أول استدعاء، والإبلاغ عن تغيير محل الإقامة أو العمل، والامتناع عن الاتصال بأي من الشهود.

واعتقل الصحفي كيريل فيشينسكي، أكثر من 400 يوم بعد أن تم احتجازه في كييف يوم 15 أيار/مايو عام 2018 بتهمة دعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، وخيانة الدولة. وواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 15 عاما. ومددت المحكمة سابقا اعتقال فيشينسكي ثماني مرات.