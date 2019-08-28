موسكو تأسف لفرض واشنطن حزمة عقوبات ثانية بسبب قضية سكريبال

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تأسف لقيام الولايات المتحدة بفرض حزمة ثانية من العقوبات على روسيا بسبب قضية سكريبال.

موسكو- سبوتنيك وقالت المتحدثة "تلقينا العديد من الأسئلة التي تطلب منا التعليق على العقوبات المعتادة ضد روسيا... هذا القرار، الذي أعلنته واشنطن في أوائل أغسطس، لا يسبب سوى الأسف".

وأضافت "إنه لأمر محزن أن بقايا الشراكة الروسية الأمريكية السابقة يتم التضحية بها في الولايات المتحدة بسبب الظروف السياسية الداخلية لما قبل الانتخابات".

وتابعت "هذه المرة بحجة أن روسيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في سالزبوري".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية حاثة سالزبوري في بريطانيا حيز التنفيذ قبل يومين.

وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال، لان موسكو، وفقا لواشنطن "لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي.

يذكر أن الحزمة الأولى دخلت حيز التنفيذ في 27 أغسطس/ آب 2018.

تشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأميركية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل.

وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأمريكية.