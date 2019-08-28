الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاق بين واشنطن وطالبان

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة للعمل كضامن للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، إذا تلقت مثل هذا الاقتراح.

قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "الجانب الروسي مستعد ليكون بمثابة مراقب على توقيع أو ضامن لتنفيذ الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، إذا طلب منا ذلك".

وأضافت "في الوقت نفسه، نعتقد أن الآلية الدولية لضمان الاتفاقات يجب أن يتم تحديدها خلال المفاوضات بين الطرفين، أي الولايات المتحدة وطالبان، بالتشاور مع الضامنين الدوليين المحتملين".

ويتفاوض الطرفان في قطر منذ العام الماضي على اتفاق يتركز على انسحاب القوات الأمريكية لإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة على الإطلاق في مقابل ضمانات من طالبان بألا تستخدم جماعات متطرفة دولية الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا لسحب قوات بلاده من أفغانستان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.