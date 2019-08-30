أحدث مقاتلة روسية من نوع "ميغ" تستأثر باهتمام دول العالم

أعلن ذلك إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميغ- للطائرات. وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها خلال معرض الطيران "ماكس 2019" المقام في مدينة جوكوفسكي بريف موسكو أن وزارة الدفاع الروسية ستوقع في أقرب وقت عقدا لشراء العشرات من مقاتلات "ميغ-35" مع شركة "ميغ". وقد تم خلال المعرض العسكري "أرميا 2018" الذي أقيم في ريف موسكو في العام الماضي توقيع أول عقد لتوريد ست طائرات من طراز "ميغ-35".

وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل الـ4++ من المقاتلات. وتتميز هذه الطائرة بالقدرة الفائقة على المناورة بفضل شكلها الهندسي المتميز ومحركيها التربينيين النفاثين "إر دي-33إم كا" اللذين ينتجان قوة دفع كبيرة. ولها أجهزة بصرية إلكترونية للبحث عن الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. ويقدر رادارها على تعقب 30 هدفا.

وتوجد لمقاتلة "ميغ-35" نسخة للتصدير. وتم عرضها في معرض "ماكس 2019". وأبدت عدة دول الرغبة في اقتنائها. وأبلغ دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري الفني، وكالة "سبوتنيك" أن هناك عدة طلبات وأن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" تجري المحادثات مع الراغبين في شراء مقاتلات "ميغ-35".

وذكر شوغايف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خص طائرة "ميغ-35" باهتمامه حينما زار معرض "ماكس 2019".