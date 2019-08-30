روسيا تشارك في مراسم توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن روسيا ستشارك في مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بمجرد إقراره من قبل جميع الأطراف.

وقال كابولوف، لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الجمعة: "العملية لم تكتمل بعد، يجب على خليل زاد [المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان] استكمال الاتفاق اليوم، بعد ذلك سيتوجه إلى كابول، كي ينسق، أو على الأقل يعرض الاتفاق على القيادة الأفغانية، ثم بعد ذلك تحديد موعد توقيع الاتفاق".

وأشار كابولوف إلى أن روسيا ستشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق، قائلاً بهذا الصدد: "نعم، سنشارك، وعلى وجه الخصوص، أنا كممثل عن روسيا في هذه المراسم".

وشدد على أنه لا يستطيع أن يقول بعد في أي صفة سيحضر التوقيع على الاتفاق، إذا ومتى سيتم إبرامه. وأضاف: "ننتظر تأكيدات دقيقة. كل ما أقوله، هو استخلاص للمعلومات من مصادر مختلفة حتى الآن، ولكن الممثل الخاص الأمريكي بمجرد أن يكمل جميع الاتفاقات ويقرر. قال انه سوف يتصل بي. كان هذا اتفاقنا"، مشيراً إلى أنه حتى الآن ليس لديه كل تفاصيل العملية.

هذا وكان الناطق باسم حركة طالبان، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن المحادثات مع الولايات المتحدة أوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية، قبل ذلك، أن مندوبي الولايات المتحدة وحركة طالبان في مباحثات الدوحة انتهوا من صياغة الاتفاق النهائي للسلام.

وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان قد عقدوا الأسبوع الماضي الجولة التاسعة من مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة بغية استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر أيلول/سبتمبر وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل لاتفاق بين الجانبين.