روسيا... تهيئة المروحية القتالية الشهيرة للإقلاع من السفينة

صنعت روسيا مروحية جديدة قادرة على الإقلاع من السفينة في البحر.

وكشف أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة روسيا للطائرات المروحية لوكالة "سبوتنيك"، أن المروحية الجديدة مشتقة من مروحية "كا-52" التي توجد لها الآن نسخة محمولة بحرًا. وأطلق على المروحية الجديدة اسم "كا-52كا". وصنعت شركة روسيا للطائرات المروحية 4 نماذج تجريبية من مروحية "كا-52كا" حتى الآن.

وانتهت الشركة من اختبار مروحية "كا-52كا" على الأرض وتنتظر توقيع العقد مع وزارة الدفاع الروسية لمواصلة العمل في مشروع "كا-52كا".

وشدد المدير العام للشركة التي تدير صناعة الطائرات المروحية في روسيا على ضرورة توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع لكي يعرف صانع المروحيات ما هي أنواع السفن المراد إيجاد المروحية المناسبة لها.

وصُنعت ريش مروحة "كا-52كا" قابلة للطي لكي تدخل المروحية عنبر الطائرات على متن السفينة بسهولة.