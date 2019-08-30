مقتل شخصين وإصابة 5 إثر هبوط حاد لطائرة خاصة في ياقوتيا

أفاد ممثل هيئات الطوارئ في ياقوتيا الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة 5 بأضرار إثر هبوط حاد لطائرة "ا ان-2" خاصة في ياقوتيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة بحيرة سيليان-كيويل، نفذت طائرة خاصة من طراز "ا ان-2" هبوطاً حادا"

وأشار المتحدث إلى أنه "بحسب البيانات الأولية، تضرر 7 أشخاص، منهم 2 قتلوا".