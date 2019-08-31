طائرة روسية جديدة تعطي دفعا لصناعة الطائرات

وأعلن جهاز الإعلام التابع لشركة طائرات سوخوي المدنية أن شركة طيران كازاخستان "بيك اير" وقعت خلال معرض الطيران الدولي "ماكس 2019" اتفاقية تعلن نيتها لشراء 10 طائرات من طراز "إم إس-21".

وأعلنت شركة طيران أخرى هي شركة "ياقوتيا" الروسية، نيتها لشراء 5 طائرات من طراز "إم إس-21"، ووقعت الاتفاقية المناسبة.

وسيبدأ صانع الطائرات يسلم طائرات "إم إس-21" إلى طالبيها من شركات الطيران الخاصة في النصف الثاني من عام 2021 حسب رئيس شركة "إيركوت" وشركة طائرات سوخوي المدنية، راوي الحكيموف.

كما شهد معرض "ماكس 2019" توقيع الاتفاقية التي يوفر بموجبها بنك "نوفيكومبنك" التمويل اللازم لتصنيع طائرات "إم إس-21". وأعلن جهاز الإعلام التابع للبنك أن البنك يخصص مبلغ 10 مليارات روبل لدعم تصنيع طائرات "إم إس-21". وقالت رئيسة مجلس إدارة "نوفيكومبنك"، يلينا غيورغييفا، إن الطائرة الجديدة ستعطي دفعا قويا لصناعة الطائرات في روسيا.

وتعتبر طائرة "إم إس-21" التي صُنعت للاستخدام على المسافات المتوسطة، واحدة من طائرات الركاب الحديثة من صنع روسي.