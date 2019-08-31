روسيا تنشئ جيلا جديدا من وسائط الحرب الإلكترونية

أعلن ذلك فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة "كا. إر. أ. تي" المصنعة لوسائط التشويش الإلكتروني خلال معرض الطيران "ماكس 2019" المقام في ريف العاصمة الروسية موسكو.

وفي الوقت نفسه تواصل روسيا العمل في تحديث وتطوير وسائط الحرب الإلكترونية المتوفرة حاليًا. وقال مستشار الشركة المصنعة لوسائط التشويش الإلكتروني إن الوسائط التي صنعتها الشركة تخضع للعمليات التطويرية التحديثية المتواصلة الهادفة إلى تحسين مواصفاتها الفنية، مشيرا إلى أن الوسائط التي تنتجها الشركة من نوع "كراسوخا" و"رتوت" أكدت كفاءتها في ظروف القتال الحقيقي. وأضاف أن الشركة بدأت تختبر الوسائط الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومات "كراسوخا" تكتشف رادارات طائرات العدو على بعد 400 كيلومتر وتعطلها وتُسكتها بفعالية، وتتيح إسكات كافة أنواع الرادارات الموجودة في الطائرات المروحية والطائرات المسيرة دون طيار والصواريخ الجوالة (كروز) ومكافحة جميع أجهزة الرادار الحديثة التي تستخدمها الطائرات على اختلاف أنواعها بينما تمكّن منظومات "رتوت" من تفجير الذخائر غير الموجهة على مسافة آمنة.