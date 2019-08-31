عرض طائرة تسير بمحرك السيارات في "ماكس 2019"

في معرض الطيران "ماكس 2019" المقام في ريف العاصمة الروسية موسكو تم لأول مرة عرض طائرة ذات دفاعة مروحية من صنع روسي.

وتتميز هذه الطائرة التي صنعها فريق المهندسين من مدينة فولغوغراد الروسية بأنها تسير بمحرك السيارات الذي ينتج قوة الدفع الكافية لتسيير الطائرة النفاثة بواسطة الدفاعة المروحية. وقدمها مبدعوها تحت اسم PJ-II DREAMER.

وكشف ممثل فريق المهندسين للصحفيين أن طائرتهم أنجزت رحلتها الجوية الأولى في عام 2015. وخصصت الطائرة لتدريب الطيارين العسكريين على قيادة الطائرات النفاثة بأقل التكلفة. ويشعر المتدرب الذي يجلس خلف المدرب أنه يقود الطائرة القتالية الحقيقية القادرة على القيام بالحركات البهلوانية المعقدة والهبوط على متن حاملة الطائرات.

وتقدّر قوة محرك الطائرة بـ388 قوة حصانية. ويصل مداها إلى 1200 كيلومتر. وتستطيع الطائرة الصعود إلى ارتفاع 4000 متر. وتتراوح السرعة بين 117 و250 كيلومترا في الساعة.