تزويد دبابات "تي 90" بجهاز التنشين المتطور

أعلن المسؤولون، خلال معرض "ماكس 2019" المقام في ريف العاصمة الروسية موسكو، أنه تقرر تزويد دبابات "تي-90" بجهاز تنشين جديد.

ويسمى جهاز التنشين الجديد بـ"سوديما". وكشف سيرغي بوبوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "شفابي" الروسية المصنعة لأجهزة التنشين، للصحفيين أن عملية تركيب أجهزة التنشين الجديدة تستغرق شهرين إلى ستة أشهر.

وبدأ تركيب أجهزة "سوديما" في مركبات القتال المدرعة "بي إم بي 3". ويحل الجهاز الجديد محل جهازين هما "سوج إم" و"فيسنا كا".

ويمكن جهاز "سوديما" من رصد ميدان القتال واكتشاف الأهداف والتعرف عليها وتحديد بعدها وضربها في أي وقت من النهار والليل في ظروف الرؤية المحدودة. ويحتوي الجهاز على معين المدى الليزري وقناة توجيه الصاروخ.

ويقدر الجهاز على كشف هوية الأهداف من فئة الدبابات على بعد 5.5 كيلومتر.

وسيتم تجهيز المدرعات الأجنبية التي تم استيرادها من روسيا أيضا بجهاز التنشين الجديد.