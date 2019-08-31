القوات الروسية تتسلح بمسدس أبدعه مهندس عمره 26 عاما

وأطلق على المسدس الجديد اسم "أوداف". وأعلن سيرغي أبراموف، المدير الصناعي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تتبع لها مصانع عسكرية، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" أن مسدس "أوداف" اجتاز امتحانا رسميا بنجاح وبدأت القوات المسلحة الروسية تتسلم نسخه.

ولفت المسؤول إلى أن مسدس "أوداف" أبدعه مهندس عمره 26 عاما يُدعى إيفان كوزلوف.

ويتسع مخزن مسدس "أوداف" لـ18 خرطوشة من عيار 9 ملم مع العلم أن مسدس ماكاروف الذي يعتبر مسدسا أساسيا للجيش الروسي الآن يحتوي على 8 رصاصات.

ومن المتوقع أن يقدم صانع مسدس "أوداف" نسخته المدنية للرياضيين في هذا العام.

الجدير بالذكر أن روسيا بدأت العمل في شهر مايو/ أيار الماضي على إبداع بندقية جديدة بعد ظهور مسدس "أوداف".