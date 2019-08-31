طائرة روسية فريدة تدشن الجيل الخامس من المقاتلات

عرضت طائرة قتالية فريدة من نوعها، في معرض "ماكس 2019".

ولا توجد لهذه الطائرة المعروفة باسم "ميغ-1.44" سوى النسخة الواحدة. وذكرت قناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، أن هذه الطائرة صنعت في روسيا وقامت بالطلعة الجوية الأولى في مطلع القرن الواحد والعشرين.

وصُنعت طائرة "ميغ-1.44" في تسعينات القرن الماضي كنموذج أولي للجيل الخامس من المقاتلات. ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 3000 كيلومتر في الساعة. واستفاد صناع الطائرات الصينيون من أفكارها حين أبدعوا طائرتهم الجديدة المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات، فيما أسندت روسيا مهمة إنشاء مقاتلة الجيل الخامس إلى شركة "سوخوي".

وانطلقت فعاليات معرض "ماكس 2019" في مدينة جوكوفسكي بريف العاصمة الروسية موسكو في 27 أغسطس/ آب وتستمر حتى 1 سبتمبر/ أيلول.