روسكوسموس تنتج أقوى محركات صواريخ في العالم

بدأت شركة روسكوسموس التابعة لمؤسسة أ أو "إن بي أو إنيرغوماش" في تصنيع أقوى المحركات السائلة في العالم لصواريخ "سويوز-5" و"ينيسيي" يتضح هذا من خلال بيانات موقع المشتريات الحكومي.

تشتري أ أو "إن بي أو إنيرغوماش" منتجات من الفولاذ المصبوب وسبائكه إر دي-171. وفي المهمة التقنية سيتم استخدام البضائع في الإنتاج الرئيسي لتجميع محركات إر دي-171 إم في. يقدر سعر الشراء بـ 19.5 مليون روبل.

تم تصميم المحركات الجديدة للمرحلة الأولى للصاروخ الحامل "سويوز-5" (إيرتيش)، والذي من المقرر إطلاقه لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022. يجب أن يحل محل صاروخ زينيت المصنع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام إر دي-171 في المرحلة الأولى من صاروخ "ينيسيي" فائق الثقل.

قال المدير العام للمؤسسة في نهاية يوليو/تموز إن أول اختبارات للمحركات الجديدة ستجري في ديسمبر/كانون الأول عام 2019. في عام 2021 ، يجب أن تبدأ الشركة المصنعة بتسليم إر دي-171 إم في لمطور صاروخ "سويوز"، إر تسي "بروغريس".