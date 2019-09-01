مصور وكالة "روسيا سيفودنيا" يتعرض لنيران القوات الأوكرانية في دونباس

وقال غايوك في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي، اليوم الأحد "نعم ، تعرضنا لإطلاق النار، ووقع الانفجار على بعد 20 إلى 30 متراً منا، ثم بدأوا بإطلاق النيران، وأُجبرنا على مغادرة المكان، ولم تقع إصابات".