وفاة السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربيتشنكو

صرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بوفاة سفير روسيا الاتحادية، سيرغي كيربيتشينكو لدى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة.