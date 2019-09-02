ظريف: نحن على استعداد توقيع اتفاق عدم الهجوم في منطقة الخليج

أعلن وزير الخارجية الايراني، محمد ظريف، اليوم الإثنين أن طهران ترحب بمبادرة روسيا حول الأمن في منطقة الخليج.

وأكد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، عن استعداد طهران لتوقيع معاهدة عدم الهجوم مع جيرانها في منطقة الخليج.

وقال ظريف بهذا الصدد: "بالنسبة للأمن في الخليج، فإن وجهات نظرنا مع روسيا متقاربة جدا. وأعتقد أنه يمكن ضمان الأمن من خلال التعاون وليس من خلال المواجهة لقد سمعنا بمبادرة روسيا للأمن في المنطقة".

وأضاف قائلا: "نرحب بهذه المبادرة لكننا مستعدون أيضا للتوقيع على اتفاقية، وهي معاهدة عدم الاعتداء مع الدول المجاورة في الخليج. لذلك فإن مفهوم روسيا وهو قريب جدا من رأينا، ونرحب بأصدقائنا الروس ونشجعهم على المضي قدما في هذه القضية".