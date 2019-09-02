لافروف: الأمريكيون يحاولون استفزاز إيران بدعم من حلفائهم الإقليميين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأمريكيين يحاولون استفزاز إيران، ويعلنون أن خطة العمل الشاملة غير ملزمين بها، في حين أنهم يطالبون إيران بتنفيذ التزاماتها بالكامل.

وقال لافروف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف: "يحاول شركاؤنا الأمريكيون بطريقة واضحة، وبدعم من بعض حلفائهم الإقليميين استفزاز إيران".

وأضاف لافروف، قائلا: "لقد أعلن الأمريكيون أن خطة العمل الشاملة ليسوا ملتزمين بها، في حين أنهم يطالبون إيران بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها وفقا للخطة لذلك أرغب في التذكير مرة أخرى بأن خطة العمل الشاملة تعد توازنا دقيقا للمصالح والالتزامات وحلول الوسط وغير قابلة للتجزئة".

وأعلنت كل من روسيا وإيران تأييدهما للاتفاق بين دول منطقة الخليج لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة.