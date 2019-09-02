إنجاز ما يزيد على 76 % من طول خط أنابيب "التيار الشمالي-2"

أفادت شركة "غازبروم الروسية"، اليوم الاثنين، بأن شركة "نورد ستريم 2 أي.جي." المشغلة لمشروع "التيار الشمالي – 2" أكملت مد نسبة تزيد عن 76 في المئة من إجمالي طول فرعي خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

موسكو – سبوتنيك . وفي هذا الصدد أشارت شركة "غازبروم" في بيان لها بهذا الشأن، بأن "عملية مد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم -2" ما زالت مستمرة. وقد تم حتى الآن، مد 1882 كيلومترا من الأنابيب في قاع بحر البلطيق – ما يزيد على نسبة 76 في المئة من إجمالي طول هذا الخط".

يذكر أنه من المفترض أن يهدف مشروع " التيار الشمالي – 2" مد خطين للأنابيب يبلغ إجمالي طاقتهما 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ويجري نقل هذا الغاز من الساحل الروسي لبحر البلطيق إلى ألمانيا. وكذلك ومن المخطط أن تكتمل عملية المد هذه في عام 2019.

ويذكر أنه تم حتى الآن، مد خط الأنابيب عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

ولم يتبق لشركة "نورد ستريم 2 أي. جي" إلا الحصول على تصريح مد من الدنمارك فقط. وأن المساهم الوحيد في هذه الشركة هو شركة "غازبروم" الروسية.